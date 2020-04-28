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Страсбург - Лион 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
28 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция)
Страсбург
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лион
Лион
1БельгияврМатц Селс
5ФранциязщЛука Перрен
24ГаназщАлександер Джику
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
32ФранциязщФредерик Жильбер
3ФранциязщТома Делен
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
11ФранцияпзДимитри Льенар
19ФранцияпзХабиб Диарра
8ФранцияпзМорган Сансон
20СенегалнпХабиб Диалло
1ПортугалияврАнтони Лопеш
20ФранциязщСаэль Кумбеди
5ХорватиязщДеян Ловрен
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
88ФранцияпзКорентин Толиссо
24ФранцияпзЙоанн Лепенан
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
26ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ФранцияФредерик Антонетти
ФранцияЛоран Блан
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль32 16 8 8 57-40 56 58.3
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион32 14 8 10 50-36 50 52.1
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург32 7 11 14 43-53 32 33.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо32 6 4 22 22-58 22 22.9
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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