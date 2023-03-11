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Лечче - Удинезе 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Лечче
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
97ИталиязщДжузеппе Пеццелла
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
13ИталиязщИйенома Удогие
37АргентинапзРоберто Перейра
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
7НигериянпИсаак Саксесс
9Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияАндреа Соттиль
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан31 16 8 7 51-37 56 60.2
5
Лига Европы
Рома31 17 5 9 43-29 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
7 Аталанта31 15 7 9 51-36 52 55.9
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Удинезе31 10 12 9 42-39 42 45.2
10 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
11 Торино31 11 9 11 32-36 42 45.2
12 Монца31 11 8 12 38-43 41 44.1
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче31 6 10 15 26-38 28 30.1
17 Специя31 5 12 14 26-49 27 29.0
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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