Лечче - Удинезе 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|97
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|29
|зщ
|Алексис Блен
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|28
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|77
|нп
|Ассан Сесай
|11
|нп
|Федерико Ди Франческо
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|29
|зщ
|Яка Бийол
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|13
|зщ
|Ийенома Удогие
|37
|пз
|Роберто Перейра
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|7
|нп
|Исаак Саксесс
|9
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Марко Барони
|Андреа Соттиль
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|65.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|60.2
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|58.1
|7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|55.9
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|45.2
|10
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|45.2
|11
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|45.2
|12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|44.1
|13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|43.0
|14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|35.5
|15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|34.4
|16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|30.1
|17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|18.3