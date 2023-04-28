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Колос - Шахтёр 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
28 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 23-й тур
Колос
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Шахтёр, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Шахтёр
Главные тренеры
УкраинаЯрослав Вишняк
ХорватияИгор Йовичевич
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр22 16 5 1 53-16 53 80.3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-121 15 3 3 46-19 48 76.2
3
Квалификация Лиги конференций
Заря22 14 4 4 45-27 46 69.7
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К22 12 5 5 31-18 41 62.1
5 Александрия21 8 10 3 33-26 34 54.0
6 Колос22 8 6 8 19-21 30 45.5
7 Ворскла22 8 5 9 27-30 29 43.9
8 Кривбасс22 8 4 10 19-26 28 42.4
9 Ингулец22 7 5 10 20-24 26 39.4
10 Металлист 192522 5 10 7 19-34 25 37.9
11 Черноморец22 5 8 9 22-29 23 34.8
12 Минай22 5 7 10 16-26 22 33.3
13 Верес22 5 6 11 27-34 21 31.8
14 Металлист22 4 7 11 24-36 19 28.8
15
Зона вылета
Рух В22 4 7 11 22-34 19 28.8
16
Зона вылета
Львов22 3 4 15 16-39 13 19.7

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