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Слуцк - Белшина 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
28 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Слуцк
Белшина

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Белшина, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн5 5 0 0 14-3 15 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С4 3 1 0 8-3 10 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ4 3 1 0 5-2 10 83.3
4 Ислочь5 3 0 2 10-5 9 60.0
5 БАТЭ5 2 2 1 8-7 8 53.3
6 Неман4 2 1 1 6-4 7 58.3
7 Славия-Мозырь5 2 1 2 6-6 7 46.7
8 Минск5 1 3 1 5-4 6 40.0
9 Сморгонь5 2 0 3 6-12 6 40.0
10 Нафтан5 1 2 2 4-6 5 33.3
11 Энергетик-БГУ5 1 1 3 3-8 4 26.7
12 Слуцк5 1 1 3 6-8 4 26.7
13 Гомель4 0 3 1 5-7 3 25.0
14 Белшина4 0 2 2 1-4 2 16.7
15
Зона вылета
Динамо-Брест5 0 0 5 1-9 0 0.0

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