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Крылья Советов - Зенит 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Михаил Иванов (Кострома, Россия);
Крылья Советов
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Сергей Семак заявил, что конкуренция в РПЛ есть, и тогда в чëм смысл что-то менять?Материалы по теме А в чём Семак неправ? Конкуренция в РПЛ такая же, как в Европе 0'Главный тренер «Зенита» уже задумывается, какой будет команда без бразильских легионеров.Материалы по темеЭксклюзив «Нам сложно взять даже 3-4 российских игроков». Первое большое интервью с Семаком в 2023-м 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит24 18 4 2 60-12 58 80.6
2 Ростов24 14 7 3 43-31 49 68.1
3 Спартак М24 14 6 4 54-31 48 66.7
4 ЦСКА24 13 6 5 43-22 45 62.5
5 Ахмат24 12 4 8 35-30 40 55.6
6 Динамо М25 11 6 8 43-35 39 52.0
7 Краснодар24 11 5 8 52-40 38 52.8
8 Оренбург24 11 3 10 47-48 36 50.0
9 Сочи24 9 4 11 32-44 31 43.1
10 Локомотив М24 8 5 11 37-41 29 40.3
11 Урал24 7 4 13 26-40 25 34.7
12 Крылья Советов24 6 7 11 24-35 25 34.7
13 Пари Нижний Новгород24 6 4 14 27-48 22 30.6
14 Факел25 3 12 10 31-45 21 28.0
15
Зона вылета
Химки24 4 5 15 23-52 17 23.6
16
Зона вылета
Торпедо М24 3 4 17 18-41 13 18.1

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