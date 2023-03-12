Спартак М - Ростов 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
29 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Текст для тех, кто думает, что серебро в чемпионате России сейчас ничего не значит.Материалы по теме «Спартак» заслужил второе место в РПЛ. Этот сезон нельзя закончить иначе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|80.6
|2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|68.1
|3
|Спартак М
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|66.7
|4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|62.5
|5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|55.6
|6
|Динамо М
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|52.0
|7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|52.8
|8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|50.0
|9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|43.1
|10
|Локомотив М
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|40.3
|11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|34.7
|12
|Крылья Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|34.7
|13
|Пари Нижний Новгород
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|30.6
|14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|28.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|23.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|18.1