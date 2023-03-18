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Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
29 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
5АнглиязщДжеймс Томкинс
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
28МалипзШейк Дукур
7ФранцияпзМайкл Олисе
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуард
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
24ГерманиязщТило Керер
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНаиф Агер
33Италиязщ Эмерсон
28ЧехияпзТомаш Соучек
41АнглияпзДеклан Райс
11БразилияпзЛукас Пакета
8ИспанияпзПабло Форнальс
20АнглиянпДжаррод Боуэн
18АнглиянпДэнни Ингс
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион30 14 7 9 55-40 49 54.4
9 Брентфорд33 11 14 8 50-43 47 47.5
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед32 9 7 16 34-43 34 35.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест33 7 9 17 29-60 30 30.3
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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