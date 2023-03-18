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Брентфорд - Ноттингем Форест 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
29 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Брентфорд
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1ИспанияврДэвид Райа
5ЯмайказщИтан Пиннок
3АнглиязщРико Генри
16АнглиязщБен Ми
2ШотландиязщАарон Хики
8ДанияпзМатиас Йенсен
15НигерияпзФрэнк Ониика
10АнглияпзДжош да Силва
19КамерунпзБрайан Мбемо
9ГерманияпзКевин Шаде
17АнглиянпАйван Тони
12Коста-РикаврКейлор Навас
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
38Бразилиязщ Фелипе
4АнглиязщДжо Уорролл
32БразилияпзРенан Лоди
28Бразилияпз Данило
5БельгияпзОрел Мангала
21СенегалпзШейку Куйяте
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
9НигериянпТайво Авонийи
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион30 14 7 9 55-40 49 54.4
9 Брентфорд33 11 14 8 50-43 47 47.5
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед32 9 7 16 34-43 34 35.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест33 7 9 17 29-60 30 30.3
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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