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Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
29 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23АнглияврДжейсон Стил
34НидерландызщЙоэл Велтман
5АнглиязщЛьюис Данк
4АнглиязщАдам Уэбстер
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
7АнглияпзСоломон Марч
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
18АнглиянпДэнни Уэлбек
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
64ПортугалиязщУго Буэно
35БразилияпзЖоау Гомес
8ПортугалияпзРубен Невеш
5ГабонпзМарио Лемина
21ИспанияпзПабло Сарабия
10ПортугалияпзДаниэл Каштелу
29ИспаниянпДиего Коста
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион30 14 7 9 55-40 49 54.4
9 Брентфорд33 11 14 8 50-43 47 47.5
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед32 9 7 16 34-43 34 35.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест33 7 9 17 29-60 30 30.3
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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