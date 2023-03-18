Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
29 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|пз
|Соломон Марч
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Жозе де Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Максимилиан Килман
|64
|зщ
|Уго Буэно
|35
|пз
|Жоау Гомес
|8
|пз
|Рубен Невеш
|5
|пз
|Марио Лемина
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|10
|пз
|Даниэл Каштелу
|29
|нп
|Диего Коста
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|78.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|17
|11
|4
|58-26
|62
|64.6
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|18
|6
|7
|48-39
|60
|64.5
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|16
|6
|11
|60-53
|54
|54.5
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|54.5
|7
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|55.2
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|14
|7
|9
|55-40
|49
|54.4
|9
|Брентфорд
|33
|11
|14
|8
|50-43
|47
|47.5
|10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|46.9
|11
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|40.6
|12
|Кристал Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|37.4
|13
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|37.4
|14
|Борнмут
|33
|10
|6
|17
|32-63
|36
|36.4
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|9
|7
|16
|34-43
|34
|35.4
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|30.3
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|29-60
|30
|30.3
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|29.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|28.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|6
|6
|21
|27-57
|24
|24.2