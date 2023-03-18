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Реал Мадрид - Альмерия 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Реал Мадрид
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Альмерия, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Альмерия
Альмерия
1БельгияврТибо Куртуа
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6Испаниязщ Начо
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
17ИспаниянпЛукас Васкес
21Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ИспанияврФернандо Мартинес
21Испаниязщ Чуми
19БразилиязщРодриго Эли
2Бразилиязщ Кайки
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
17ИспанияпзАлехандро Посо
5АргентинапзЛукас Робертоне
23ПортугалияпзСаму Кошта
3ИспанияпзГонсало Мелеро
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона31 24 4 3 55-11 76 81.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал31 15 5 11 43-32 50 53.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано31 11 10 10 38-37 43 46.2
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
14 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
15 Альмерия31 9 6 16 38-53 33 35.5
16 Валенсия31 9 6 16 34-37 33 35.5
17 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
18
Зона вылета
Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол31 6 10 15 37-53 28 30.1
20
Зона вылета
Эльче31 2 7 22 20-62 13 14.0

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