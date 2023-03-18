Реал Мадрид - Альмерия 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Альмерия, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|19
|пз
|Даниель Себальос
|17
|нп
|Лукас Васкес
|21
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Карим Бензема
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|21
|зщ
|Чуми
|19
|зщ
|Родриго Эли
|2
|зщ
|Кайки
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|17
|пз
|Алехандро Посо
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|23
|пз
|Саму Кошта
|3
|пз
|Гонсало Мелеро
|16
|пз
|Луис Суарес
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хоан Руби
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|24
|4
|3
|55-11
|76
|81.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|20
|5
|6
|65-28
|65
|69.9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|31
|15
|5
|11
|43-32
|50
|53.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|14
|7
|10
|39-33
|49
|52.7
|7
|Атлетик Б
|31
|13
|7
|11
|42-31
|46
|49.5
|8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|45.8
|9
|Райо Вальекано
|31
|11
|10
|10
|38-37
|43
|46.2
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|44.1
|12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|13
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|41.9
|14
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|37.6
|15
|Альмерия
|31
|9
|6
|16
|38-53
|33
|35.5
|16
|Валенсия
|31
|9
|6
|16
|34-37
|33
|35.5
|17
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|31
|6
|10
|15
|37-53
|28
|30.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|31
|2
|7
|22
|20-62
|13
|14.0