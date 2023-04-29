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Лилль - Аяччо 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Лилль
Аяччо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Аяччо, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Аяччо
Аяччо
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
28ПортугалияпзАндре Гомеш
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
20АнглияпзАнхель Гомес
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
1ФранцияврБенжамен Леруа
3Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Диалло
25КамерунзщУмар Гонсалес
15ФранциязщКлеман Видаль
99МализщЮссуф Коне
23ФранцияпзТома Мангани
8ФранцияпзВенсан Маршетти
10АлжирпзЮсеф Белайли
14Буркина-ФасонпСирий Байала
17ФранциянпРомен Амума
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль32 16 8 8 57-40 56 58.3
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо32 6 4 22 22-58 22 22.9
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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