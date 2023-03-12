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Торино - Аталанта 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
29 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Торино
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
13ШвейцариязщРикардо Родригес
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
49СербияпзНеманья Радоньич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
57ИталияврМарко Спортьелло
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
3ДаниязщЙоаким Мехле
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
91КолумбиянпДуван Сапата
17ДаниянпРасмус Хёйлунн
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан31 16 8 7 51-37 56 60.2
5
Лига Европы
Рома31 17 5 9 43-29 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
7 Аталанта31 15 7 9 51-36 52 55.9
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино31 11 9 11 32-36 42 45.2
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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