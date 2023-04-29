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Унион - Байер 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
29 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Унион
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
18ХорватияпзЙосип Юранович
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
45СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзКерем Демирбай
19ФранцияпзМусса Диаби
27ГерманияпзФлориан Вирц
21ФранциянпАмин Адли
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион29 16 7 6 44-31 55 63.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург29 15 8 6 45-37 53 60.9
5
Лига Европы
РБ Лейпциг29 15 6 8 53-37 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер29 14 5 10 53-41 47 54.0
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф29 11 9 9 49-45 42 48.3
10 Боруссия М29 9 9 11 43-46 36 41.4
11 Кёльн29 8 11 10 40-47 35 40.2
12 Вердер29 10 5 14 47-56 35 40.2
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм29 8 5 16 39-50 29 33.3
15 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0429 5 9 15 26-56 24 27.6
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

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