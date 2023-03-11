Штутгарт - Боруссия М 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
29 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|5
|зщ
|Константинос Мавропанос
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|16
|зщ
|Атакан Каразор
|24
|зщ
|Борна Соса
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|22
|пз
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|6
|пз
|Кристоф Крамер
|23
|пз
|Йонас Хофман
|32
|пз
|Флориан Нойхаус
|13
|пз
|Ларс Штиндль
|14
|нп
|Алассан Плеа
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Даниэль Фарке
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|67.8
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|29
|16
|7
|6
|44-31
|55
|63.2
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|29
|15
|8
|6
|45-37
|53
|60.9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|53-37
|51
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|29
|14
|5
|10
|53-41
|47
|54.0
|7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|51.7
|8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|49.4
|9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|48.3
|10
|Боруссия М
|29
|9
|9
|11
|43-46
|36
|41.4
|11
|Кёльн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|40.2
|12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|40.2
|13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|34.5
|14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|33.3
|15
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|31.1
|16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|28.7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|29
|5
|9
|15
|26-56
|24
|27.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
|25.3