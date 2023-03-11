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Штутгарт - Боруссия М 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
29 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Штутгарт
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
33ГерманияврФабиан Бредлов
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
2ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщЙоша Вагноман
16ГерманиязщАтакан Каразор
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
22ГерманияпзКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
20ГерманиязщЛука Нец
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
6ГерманияпзКристоф Крамер
23ГерманияпзЙонас Хофман
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
13ГерманияпзЛарс Штиндль
14ФранциянпАлассан Плеа
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион29 16 7 6 44-31 55 63.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург29 15 8 6 45-37 53 60.9
5
Лига Европы
РБ Лейпциг29 15 6 8 53-37 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер29 14 5 10 53-41 47 54.0
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф29 11 9 9 49-45 42 48.3
10 Боруссия М29 9 9 11 43-46 36 41.4
11 Кёльн29 8 11 10 40-47 35 40.2
12 Вердер29 10 5 14 47-56 35 40.2
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм29 8 5 16 39-50 29 33.3
15 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0429 5 9 15 26-56 24 27.6
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

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