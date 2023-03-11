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Айнтрахт - Аугсбург 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
29 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Айнтрахт Ф
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
20ЯпониязщМакото Хасебе
25ГерманиязщКристофер Ленц
24ПортугалиязщАурелио Бута
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
27ГерманияпзМарио Гётце
19КолумбиянпРафаэль Борре
9ФранциянпРандаль Коло Муани
40ЧехияврТомаш Коубек
2ПольшазщРоберт Гумни
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
13КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцарияпзРубен Варгас
9Босния и ГерцеговинапзЭрмедин Демирович
7ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион29 16 7 6 44-31 55 63.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург29 15 8 6 45-37 53 60.9
5
Лига Европы
РБ Лейпциг29 15 6 8 53-37 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер29 14 5 10 53-41 47 54.0
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф29 11 9 9 49-45 42 48.3
10 Боруссия М29 9 9 11 43-46 36 41.4
11 Кёльн29 8 11 10 40-47 35 40.2
12 Вердер29 10 5 14 47-56 35 40.2
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм29 8 5 16 39-50 29 33.3
15 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0429 5 9 15 26-56 24 27.6
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

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