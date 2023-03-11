Айнтрахт - Аугсбург 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
29 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|8
|пз
|Джибриль Соу
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|27
|пз
|Марио Гётце
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|40
|вр
|Томаш Коубек
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|10
|пз
|Арне Майер
|27
|пз
|Арне Энгелс
|13
|пз
|Эльвис Реджбечай
|16
|пз
|Рубен Варгас
|9
|пз
|Эрмедин Демирович
|7
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Энрико Масен
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|67.8
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|29
|16
|7
|6
|44-31
|55
|63.2
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|29
|15
|8
|6
|45-37
|53
|60.9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|53-37
|51
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|29
|14
|5
|10
|53-41
|47
|54.0
|7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|51.7
|8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|49.4
|9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|48.3
|10
|Боруссия М
|29
|9
|9
|11
|43-46
|36
|41.4
|11
|Кёльн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|40.2
|12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|40.2
|13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|34.5
|14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|33.3
|15
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|31.1
|16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|28.7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|29
|5
|9
|15
|26-56
|24
|27.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
|25.3