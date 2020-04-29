00:18 ()
Свернуть список

Кёльн - Фрайбург 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
29 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия)
Кёльн
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Фрайбург, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
14ГерманияпзЙонас Хектор
28ТуниспзЭйе Скири
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
37ГерманияпзЛинтон Майна
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион29 16 7 6 44-31 55 63.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург29 15 8 6 45-37 53 60.9
5
Лига Европы
РБ Лейпциг29 15 6 8 53-37 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер29 14 5 10 53-41 47 54.0
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф29 11 9 9 49-45 42 48.3
10 Боруссия М29 9 9 11 43-46 36 41.4
11 Кёльн29 8 11 10 40-47 35 40.2
12 Вердер29 10 5 14 47-56 35 40.2
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм29 8 5 16 39-50 29 33.3
15 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0429 5 9 15 26-56 24 27.6
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close