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Шальке-04 - Вердер 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
29 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Шальке-04
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Вердер, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Вердер
Бремен
13ГерманияврАлександер Шволов
25ГерманиязщМоритц Йенц
4ЯпониязщМайя Йосида
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
23ТурцияпзМехмет Айдын
30ЧехияпзАлекс Крал
6ГерманияпзТом Краус
24ГерманияпзДоминик Дрекслер
19ТурциянпКенан Караман
11ГерманиянпМариус Бюльтер
9ГерманиянпСимон Теродде
1ЧехияврИржи Павленка
13СербиязщМилош Велькович
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
17ГерманиянпМаксимилиан Филипп
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион29 16 7 6 44-31 55 63.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург29 15 8 6 45-37 53 60.9
5
Лига Европы
РБ Лейпциг29 15 6 8 53-37 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер29 14 5 10 53-41 47 54.0
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф29 11 9 9 49-45 42 48.3
10 Боруссия М29 9 9 11 43-46 36 41.4
11 Кёльн29 8 11 10 40-47 35 40.2
12 Вердер29 10 5 14 47-56 35 40.2
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм29 8 5 16 39-50 29 33.3
15 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0429 5 9 15 26-56 24 27.6
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

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