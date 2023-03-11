Жил Висенте - Бенфика 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
29 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|29
|24
|2
|3
|69-17
|74
|85.1
|2
|Порту
|29
|22
|4
|3
|62-19
|70
|80.5
|3
|Брага
|29
|22
|2
|5
|62-24
|68
|78.2
|4
|Спортинг
|29
|19
|4
|6
|59-27
|61
|70.1
|5
|Арока
|29
|13
|9
|7
|33-33
|48
|55.2
|6
|Фамаликан
|29
|13
|3
|13
|33-37
|42
|48.3
|7
|Витория Гимарайнш
|29
|12
|5
|12
|27-35
|41
|47.1
|8
|Визела
|29
|11
|6
|12
|32-30
|39
|44.8
|9
|Каза Пия
|29
|11
|6
|12
|27-33
|39
|44.8
|10
|Шавиш
|29
|9
|10
|10
|29-34
|37
|42.5
|11
|Боавишта
|29
|10
|7
|12
|36-48
|37
|42.5
|12
|Риу Аве
|29
|9
|8
|12
|30-35
|35
|40.2
|13
|Портимоненсе
|29
|10
|3
|16
|22-35
|33
|37.9
|14
|Жил Висенте
|29
|8
|7
|14
|26-34
|31
|35.6
|15
|Эшторил
|29
|7
|4
|18
|23-45
|25
|28.7
|16
|Маритиму
|29
|6
|4
|19
|26-54
|22
|25.3
|17
|Пасуш де Феррейра
|29
|4
|5
|20
|21-51
|17
|19.5
|18
|Санта-Клара
|29
|3
|7
|19
|19-45
|16
|18.4