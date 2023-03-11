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Жил Висенте - Бенфика 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
29 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Жил Висенте
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика29 24 2 3 69-17 74 85.1
2 Порту29 22 4 3 62-19 70 80.5
3 Брага29 22 2 5 62-24 68 78.2
4 Спортинг29 19 4 6 59-27 61 70.1
5 Арока29 13 9 7 33-33 48 55.2
6 Фамаликан29 13 3 13 33-37 42 48.3
7 Витория Гимарайнш29 12 5 12 27-35 41 47.1
8 Визела29 11 6 12 32-30 39 44.8
9 Каза Пия29 11 6 12 27-33 39 44.8
10 Шавиш29 9 10 10 29-34 37 42.5
11 Боавишта29 10 7 12 36-48 37 42.5
12 Риу Аве29 9 8 12 30-35 35 40.2
13 Портимоненсе29 10 3 16 22-35 33 37.9
14 Жил Висенте29 8 7 14 26-34 31 35.6
15 Эшторил29 7 4 18 23-45 25 28.7
16 Маритиму29 6 4 19 26-54 22 25.3
17 Пасуш де Феррейра29 4 5 20 21-51 17 19.5
18 Санта-Клара29 3 7 19 19-45 16 18.4

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