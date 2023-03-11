Ингулец - Днепр-1 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
29 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Днепр-1, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Сергей Иванович Ковалец
|Александр Кучер
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|23
|17
|5
|1
|56-17
|56
|81.2
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|21
|15
|3
|3
|46-19
|48
|76.2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|46
|69.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|23
|13
|5
|5
|34-19
|44
|63.8
|5
|Александрия
|21
|8
|10
|3
|33-26
|34
|54.0
|6
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|30
|43.5
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|29
|43.9
|8
|Кривбасс
|22
|8
|4
|10
|19-26
|28
|42.4
|9
|Ингулец
|22
|7
|5
|10
|20-24
|26
|39.4
|10
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|25
|37.9
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|24
|34.8
|12
|Черноморец
|22
|5
|8
|9
|22-29
|23
|34.8
|13
|Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|22
|33.3
|14
|Рух В
|22
|4
|7
|11
|22-34
|19
|28.8
| 15
Зона вылета
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|19
|27.5
| 16
Зона вылета
|Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|13
|18.8