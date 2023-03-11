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Ингулец - Днепр-1 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
29 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 23-й тур
Ингулец
Днепр-1

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Днепр-1, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
УкраинаСергей Иванович Ковалец
УкраинаАлександр Кучер
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр23 17 5 1 56-17 56 81.2
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-121 15 3 3 46-19 48 76.2
3
Квалификация Лиги конференций
Заря22 14 4 4 45-27 46 69.7
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К23 13 5 5 34-19 44 63.8
5 Александрия21 8 10 3 33-26 34 54.0
6 Колос23 8 6 9 20-24 30 43.5
7 Ворскла22 8 5 9 27-30 29 43.9
8 Кривбасс22 8 4 10 19-26 28 42.4
9 Ингулец22 7 5 10 20-24 26 39.4
10 Металлист 192522 5 10 7 19-34 25 37.9
11 Верес23 6 6 11 30-36 24 34.8
12 Черноморец22 5 8 9 22-29 23 34.8
13 Минай22 5 7 10 16-26 22 33.3
14 Рух В22 4 7 11 22-34 19 28.8
15
Зона вылета
Металлист23 4 7 12 25-39 19 27.5
16
Зона вылета
Львов23 3 4 16 18-42 13 18.8

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