02:32 ()
Свернуть список

Оренбург - Пари Нижний Новгород 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
30 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
Оренбург
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.Материалы по теме Какие клубы РПЛ чаще других страдают от арбитров. В топ-5 — три команды из Москвы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит25 19 4 2 65-13 61 81.3
2 Ростов25 14 8 3 44-32 50 66.7
3 Спартак М25 14 7 4 55-32 49 65.3
4 ЦСКА25 14 6 5 46-23 48 64.0
5 Ахмат25 12 4 9 36-33 40 53.3
6 Краснодар25 11 6 8 53-41 39 52.0
7 Динамо М25 11 6 8 43-35 39 52.0
8 Оренбург24 11 3 10 47-48 36 50.0
9 Сочи24 9 4 11 32-44 31 43.1
10 Локомотив М24 8 5 11 37-41 29 40.3
11 Урал25 7 5 13 27-41 26 34.7
12 Крылья Советов25 6 7 12 25-40 25 33.3
13 Пари Нижний Новгород24 6 4 14 27-48 22 30.6
14 Факел25 3 12 10 31-45 21 28.0
15
Зона вылета
Химки24 4 5 15 23-52 17 23.6
16
Зона вылета
Торпедо М24 3 4 17 18-41 13 18.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close