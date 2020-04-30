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Сочи - Торпедо М 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Сочи
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Торпедо М, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
ИспанияЖозеп Клотет
История личных встреч
Текстовая трансляция
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CIES выкатил новую работу, в которой определил 200 самых перспективных игроков планеты до 20 лет. В список попали и игроки из РПЛ.Материалы по теме Пиняев — в топе самых перспективных игроков мира до 20 лет. Но из РПЛ он не единственный 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Сочи» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит25 19 4 2 65-13 61 81.3
2 Ростов25 14 8 3 44-32 50 66.7
3 Спартак М25 14 7 4 55-32 49 65.3
4 ЦСКА25 14 6 5 46-23 48 64.0
5 Ахмат25 12 4 9 36-33 40 53.3
6 Краснодар25 11 6 8 53-41 39 52.0
7 Динамо М25 11 6 8 43-35 39 52.0
8 Оренбург24 11 3 10 47-48 36 50.0
9 Сочи24 9 4 11 32-44 31 43.1
10 Локомотив М24 8 5 11 37-41 29 40.3
11 Урал25 7 5 13 27-41 26 34.7
12 Крылья Советов25 6 7 12 25-40 25 33.3
13 Пари Нижний Новгород24 6 4 14 27-48 22 30.6
14 Факел25 3 12 10 31-45 21 28.0
15
Зона вылета
Химки24 4 5 15 23-52 17 23.6
16
Зона вылета
Торпедо М24 3 4 17 18-41 13 18.1

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