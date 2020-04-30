Сочи - Торпедо М 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Торпедо М, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
|Жозеп Клотет
История личных встреч
Текстовая трансляция
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CIES выкатил новую работу, в которой определил 200 самых перспективных игроков планеты до 20 лет. В список попали и игроки из РПЛ.Материалы по теме Пиняев — в топе самых перспективных игроков мира до 20 лет. Но из РПЛ он не единственный 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Сочи» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|81.3
|2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|66.7
|3
|Спартак М
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|65.3
|4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|64.0
|5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|53.3
|6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|52.0
|7
|Динамо М
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|52.0
|8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|50.0
|9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|43.1
|10
|Локомотив М
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|40.3
|11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|34.7
|12
|Крылья Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|30.6
|14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|28.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|23.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|18.1