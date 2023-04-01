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Борнмут - Лидс Юнайтед 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Лидс Юнайтед, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Лидс Юнайтед
Лидс
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
6УэльсзщКрис Мефам
3АнглиязщДжек Стивенс
5АнглиязщЛлойд Келли
8КолумбияпзХефферсон Лерма
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
29ДанияпзФилип Биллинг
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
32АнглиянпДжейдон Энтони
9АнглиянпДоминик Соланке
1ФранцияврИллан Меслье
2АнглиязщЛюк Эйлинг
5ГерманиязщРобин Кох
6ШотландиязщЛиам Купер
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
11АнглияпзДжек Харрисон
19Испаниянп Родриго
29ИталиянпВильфред Ньонто
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
Главные тренеры
ВеликобританияГари О'Нил
ИспанияХави Грасия
АвстрияРене Марич
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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