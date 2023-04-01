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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В этом сезоне Фил Джонс даже ни разу не попал в заявку. Рассказываем, что происходит с некогда королём мемов.Материалы по теме Помните Фила Джонса? Он всё ещё в «Манчестер Юнайтед», но не играет по грустной причине 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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