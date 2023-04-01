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Ливерпуль - Тоттенхэм 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
30 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
6ИспанияпзТьяго Алькантара
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
27УругвайнпДарвин Нуньес
20АнглияврФрейзер Форстер
17АргентиназщКристиан Ромеро
15АнглиязщЭрик Дайер
34ФранциязщКлеман Лангле
23ИспаниязщПедро Порро
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ХорватияпзИван Перишич
21ШвецияпзДеян Кулушевски
10АнглиянпГарри Кейн
7Южная КореянпСон Хын Мин
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
НидерландыПепейн Лейндерс
ИталияКристиан Стеллини
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В 27 лет Мэйсон перенёс операцию на голове. Сейчас Райану 31 – и он последняя надежда «Тоттенхэма» на попадание в ЛЧ.Материалы по теме «Тоттенхэм» к игре с «МЮ» готовит самый юный тренер АПЛ. Его карьеру сломала жуткая травма 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

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