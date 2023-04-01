02:32 ()
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Саутгемптон
Саутгемптон
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
28АнглияпзДжозеф Уиллок
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
14ШвециянпАлександер Исак
7Бразилиянп Жоэлинтон
1АнглияврАлекс Маккарти
35ПольшазщЯн Беднарек
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
3АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
17ШотландияпзСтюарт Армстронг
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
26АргентинапзКарлос Алькарас
10ШотландиянпЧе Адамс
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед32 17 11 4 58-26 62 64.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед31 18 6 7 48-39 60 64.5
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 16 6 11 60-53 54 54.5
6
Лига конференций
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
7 Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
14 Борнмут33 10 6 17 32-63 36 36.4
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон33 6 6 21 27-57 24 24.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close