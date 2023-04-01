Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Саутгемптон
Саутгемптон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джозеф Уиллок
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|7
|нп
|Жоэлинтон
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|24
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|26
|пз
|Карлос Алькарас
|10
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Рубен Селльес
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|78.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|17
|11
|4
|58-26
|62
|64.6
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|18
|6
|7
|48-39
|60
|64.5
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|16
|6
|11
|60-53
|54
|54.5
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|54.5
|7
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|55.2
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|55.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|46.9
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|40.6
|13
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|14
|Борнмут
|33
|10
|6
|17
|32-63
|36
|36.4
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|34.3
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|30.3
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|29.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|28.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|6
|6
|21
|27-57
|24
|24.2