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Кадис - Валенсия 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
30 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Кадис
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Валенсия, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Валенсия
Валенсия
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
25ИспаниязщХорхе Мере
22УругвайзщЛуис Эспино
24Испанияпз Феде
4ИспанияпзРубен Алькарас
16ИспаниянпКристофер Рамос
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ПортугалияпзАндре Алмейда
17ИспанияпзНико Гонсалес
4СШАпзЮнус Муса
7УругвайнпЭдинсон Кавани
16БразилиянпСамуэл Лино
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал31 15 5 11 43-32 50 53.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
14 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
15 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
16 Валенсия31 9 6 16 34-37 33 35.5
17 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
18
Зона вылета
Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол31 6 10 15 37-53 28 30.1
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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