Эспаньол - Хетафе 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
30 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Хетафе, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Фернандо Пачеко
|2
|зщ
|Оскар Хиль
|24
|зщ
|Серхи Гомес
|4
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|12
|пз
|Винисиус Соуза
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|пз
|Хавьер Пуадо
|21
|нп
|Николас Рибаудо
|17
|нп
|Мартин Брейтуэйт
|9
|нп
|Хоселу
|13
|вр
|Давид Сория
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|11
|пз
|Карлес Аленья
|20
|пз
|Неманья Максимович
|9
|пз
|Порту
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Борха Майораль
|10
|нп
|Энес Унал
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Луис Гарсия
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|70.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|31
|15
|5
|11
|43-32
|50
|53.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|31
|13
|7
|11
|42-31
|46
|49.5
|8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|45.8
|9
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|44.1
|12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|13
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|41.9
|14
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|37.6
|15
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|34.4
|16
|Валенсия
|31
|9
|6
|16
|34-37
|33
|35.5
|17
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|31
|6
|10
|15
|37-53
|28
|30.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|16.7