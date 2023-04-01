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Эспаньол - Хетафе 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
30 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Эспаньол
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Хетафе, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Хетафе
Хетафе
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
24ИспаниязщСерхи Гомес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
3ИспаниязщАдрия Педроса
12БразилияпзВинисиус Соуза
10ИспанияпзСерхи Дардер
7ИспанияпзХавьер Пуадо
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
9Испаниянп Хоселу
13ИспанияврДавид Сория
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
22УругвайзщДамиан Суарес
11ИспанияпзКарлес Аленья
20СербияпзНеманья Максимович
9Испанияпз Порту
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияЛуис Гарсия
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал31 15 5 11 43-32 50 53.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
14 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
15 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
16 Валенсия31 9 6 16 34-37 33 35.5
17 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
18
Зона вылета
Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол31 6 10 15 37-53 28 30.1
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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