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Вальядолид - Атлетико 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
30 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Вальядолид
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Атлетико М, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврХорди Масип
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
20КамерунзщМартин Онгла
27ИспаниязщИван Фреснеда
5ИспаниязщХави Санчес
4ИспанияпзКике Перес
8Испанияпз Мончу
11ЭквадорпзГонсало Плата
24ИспанияпзХоакин Фернандес
10ИспаниянпОскар Плано
25КанаданпКайл Ларин
1ХорватияврИво Грбич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
11ФранцияпзТома Лемар
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияХосе Пачета
УругвайПауло Пессолано
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Примерно через полтора месяца завершится сезон во всех пяти ведущих лигах Европы. Уже можно прикинуть, какие команды поднимутся наверх из вторых дивизионов.Материалы по теме Какие клубы попадут в топ-лиги из вторых дивизионов. Есть несколько интересных кандидатов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал31 15 5 11 43-32 50 53.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
14 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
15 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
16 Валенсия31 9 6 16 34-37 33 35.5
17 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
18
Зона вылета
Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол31 6 10 15 37-53 28 30.1
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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