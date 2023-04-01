Вальядолид - Атлетико 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
30 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Атлетико М, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Хорди Масип
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|зщ
|Хави Санчес
|4
|пз
|Кике Перес
|8
|пз
|Мончу
|11
|пз
|Гонсало Плата
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|10
|нп
|Оскар Плано
|25
|нп
|Кайл Ларин
|1
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Пауло Пессолано
|Диего Симеоне
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Примерно через полтора месяца завершится сезон во всех пяти ведущих лигах Европы. Уже можно прикинуть, какие команды поднимутся наверх из вторых дивизионов.Материалы по теме Какие клубы попадут в топ-лиги из вторых дивизионов. Есть несколько интересных кандидатов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|70.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|31
|15
|5
|11
|43-32
|50
|53.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|31
|13
|7
|11
|42-31
|46
|49.5
|8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|45.8
|9
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|44.1
|12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|13
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|41.9
|14
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|37.6
|15
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|34.4
|16
|Валенсия
|31
|9
|6
|16
|34-37
|33
|35.5
|17
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|31
|6
|10
|15
|37-53
|28
|30.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|16.7