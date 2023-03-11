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Монако - Монпелье 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
30 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Монако
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
16ГерманияврАлександр Нюбель
2Бразилиязщ Вандерсон
6ФранциязщАксель Дисаси
3ЧилизщГильермо Марипан
12БразилиязщКаю Энрике
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4МалипзМохамед Камара
17РоссияпзАлександр Головин
27СенегалнпКрепен Дьятта
31ГерманиянпКевин Фолланд
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
77МализщФалайе Сако
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
27ФранциязщФету Мауасса
13ФранцияпзЖорис Шотар
18ФранцияпзЛео Леруа
12ФранцияпзЖордан Ферри
7ФранциянпАрно Норден
21ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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