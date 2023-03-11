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Клермон - Реймс 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Клермон
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Реймс, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Реймс
Реймс
99ФранцияврМори Дио
21ФранциязщФлоран Ожье
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
2АлжирзщМехди Зеффан
12ФранцияпзМаксим Гоналон
25ФранцияпзЖоан Гастьен
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
8ШвецияпзЙенс Каюсте
21НидерландыпзАзор Матусива
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
70ФранцияпзАлексис Флипс
39ЯпониянпДзюня Ито
29АнглиянпФоларин Балогун
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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