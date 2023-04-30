Труа - Ницца 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ницца, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Готье Галлон
|4
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|17
|зщ
|Йоанн Сальмье
|22
|зщ
|Танги Зукру
|18
|зщ
|Тьерно Бальде
|39
|зщ
|Яссер Ларуси
|8
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Ксавье Шавалерен
|14
|пз
|Жефф Рен-Аделаид
|29
|нп
|Вильсон Одобер
|7
|нп
|Мама Бальде
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|33
|зщ
|Антуан Менди
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|28
|пз
|Хишем Будауи
|16
|пз
|Аарон Рэмси
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|14
|нп
|Билал Браими
|9
|нп
|Теремас Моффи
Главные тренеры
|Патрик Киснорбо
|Дидье Дигар
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|69.8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|68.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|63.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|59.6
|6
|Ренн
|32
|16
|5
|11
|51-34
|53
|55.2
|7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|53.5
|8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|49.0
|9
|Клермон
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|47.9
|10
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|46.9
|11
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|46.9
|12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|42.7
|13
|Монпелье
|32
|12
|4
|16
|48-52
|40
|41.7
|14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|34.4
|15
|Страсбург
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|32.3
|16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|33.3
| 17
Зона вылета
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|33.3
| 18
Зона вылета
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|22.9
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|22.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|14.6