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Труа - Ницца 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Труа
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ницца, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Ницца
Ницца
30ФранцияврГотье Галлон
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
17ГвианазщЙоанн Сальмье
22ФранциязщТанги Зукру
18ФранциязщТьерно Бальде
39ФранциязщЯссер Ларуси
8ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
14ФранцияпзЖефф Рен-Аделаид
29ФранциянпВильсон Одобер
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
1ДанияврКаспер Шмейхель
33ФранциязщАнтуан Менди
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
28АлжирпзХишем Будауи
16УэльспзАарон Рэмси
24ФранциянпГаэтан Лаборде
14АлжирнпБилал Браими
9НигериянпТеремас Моффи
Главные тренеры
АвстралияПатрик Киснорбо
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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