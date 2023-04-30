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Ренн - Анже 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ренн
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Анже, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Анже
Анже
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
25НорвегиязщБиргер Мелинг
6ФранцияпзЛесли Угочукву
20ФранцияпзФлавьен Тэт
14ФранцияпзБенжамен Буриго
10БельгиянпЖереми Доку
9ФранциянпАрно Калимуэндо
19ФранциянпАмин Гуири
1ФранцияврПоль Бернардони
2ФранциязщБатиста Менди
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
94ТунисзщЯн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
29ФранциязщУсман Камара
10ФранцияпзХимад Абделли
6АлжирпзНабиль Бенталеб
34ФранцияпзДжастин-Ноэль Калумба
23ФранциянпАдриен Уну
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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