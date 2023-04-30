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ПСЖ - Лорьян 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
30 Апреля 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
ПСЖ
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лорьян, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лорьян
Лорьян
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
2МароккозщАшраф Хакими
14ИспаниязщХуан Бернат
15ПортугалияпзДанилу Перейра
28ИспанияпзКарлос Солер
6ИталияпзМарко Верратти
17Португалияпз Витинья
30АргентинанпЛионель Месси
7ФранциянпКилиан Мбаппе
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
12КамерунзщДарлин Йонгва
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
19ФранцияпзЛоран Абергель
8НигерияпзБонке Инносент
14ФранцияпзРомен Февр
80ФранцияпзЭнцо Ле Фе
11СенегалнпБамба Дьенг
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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