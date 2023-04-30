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Марсель - Осер 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Марсель
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Осер, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Осер
Осер
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
29Буркина-ФасозщИсса Каборе
7ФранциязщЖонатан Клосс
18УкраинапзРуслан Малиновский
17ТурцияпзДженгиз Ундер
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
70ЧилинпАлексис Санчес
16ГвианаврДонован Леон
27ГвинеязщЖюльен Жанвье
4Бразилиязщ Жубал
5ФранциязщТео Пелленар
14ГаназщГидеон Менса
97МадагаскарпзРайан Равелсон
6Коморские островапзЮссуф М'Чангама
12МалипзБирама Туре
7ФранциянпГотье Эн
11СенегалнпМ'Байе Ньянг
9Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель32 20 7 5 59-31 67 69.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс32 19 9 4 54-25 66 68.8
4
Лига Европы
Монако32 18 7 7 66-46 61 63.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль33 17 8 8 60-40 59 59.6
6 Ренн32 16 5 11 51-34 53 55.2
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Реймс32 11 14 7 40-34 47 49.0
9 Клермон32 13 7 12 35-43 46 47.9
10 Ницца32 11 12 9 39-31 45 46.9
11 Лорьян32 12 9 11 43-44 45 46.9
12 Тулуза32 12 5 15 48-54 41 42.7
13 Монпелье32 12 4 16 48-52 40 41.7
14 Осер32 8 9 15 30-53 33 34.4
15 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
16 Нант32 6 14 12 35-46 32 33.3
17
Зона вылета
Брест32 7 11 14 35-48 32 33.3
18
Зона вылета
Труа32 4 10 18 41-69 22 22.9
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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