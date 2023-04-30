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Интер - Лацио 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 Апреля 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Интер М
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
8ГерманиязщРобин Госенс
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
11АргентинапзХоакин Корреа
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
5
Лига Европы
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
7 Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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