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Кремонезе - Верона 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Кремонезе
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Верона, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Верона
Верона
12ИталияврМарко Карнесекки
24ИталиязщАлекс Феррари
5МексиказщХоан Васкес
44ГрузиязщЛука Лочошвили
33ИталиязщДжакомо Квальята
3ИталиязщЭмануэле Валери
28ФранцияпзСуалихо Мейте
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
10ИталияпзКристиан Буонаюто
77НигериянпДавид Окереке
90НигериянпСирил Дессерс
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
29ИталиязщФабио Депаоли
3ШотландиязщДжош Дойг
27ПольшазщПавел Давидович
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ДанияпзОливер Абильгор
7ИталияпзСимоне Верди
8СербиянпДарко Лазович
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияМарко Цаффарони
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
5
Лига Европы
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
7 Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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