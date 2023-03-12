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Сассуоло - Эмполи 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
Сассуоло
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Эмполи, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Эмполи
Эмполи
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
44Бразилиязщ Руан
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
20АлбанияпзНедим Байрами
9ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
28ИталияпзНиколо Камбьяги
21ИталияпзЯкопо Фаццини
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
19ИталиянпФранческо Капуто
35ИталиянпТоммазо Бальданци
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
5
Лига Европы
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
7 Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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