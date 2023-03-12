Болонья - Ювентус 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
30 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|5
|зщ
|Адама Сумаоро
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|8
|пз
|Николас Домингес
|6
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|99
|нп
|Муса Барроу
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|15
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|11
|зщ
|Хуан Куадрадо
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|30
|пз
|Матиас Соуле
|43
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|65.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|7
|Интер М
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|58.1
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|10
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|45.2
|12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|43.0
|14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|35.5
|15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|34.4
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|18.3