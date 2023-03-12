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Болонья - Ювентус 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
30 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Болонья
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
5ФранциязщАдама Сумаоро
26КолумбиязщДжон Лукуми
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
30НидерландыпзЙерди Схаутен
8АргентинапзНиколас Домингес
6ХорватияпзНикола Моро
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
99ГамбиянпМуса Барроу
1ПольшаврВойцех Щенсны
15ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
11КолумбиязщХуан Куадрадо
44ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
30АргентинапзМатиас Соуле
43АнглиянпСэмюэл Айлинг
14ПольшанпАркадиуш Милик
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
5
Лига Европы
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
7 Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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