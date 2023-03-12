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Наполи - Салернитана 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Наполи
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Салернитана, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Салернитана
Салерно
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Южная КореязщКим Мин Джэ
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
11МексиканпИрвин Лосано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
10НидерландыпзТонни де Вильена
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
29СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
5
Лига Европы
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
7 Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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