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Фиорентина - Сампдория 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Фиорентина
Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сампдория, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сампдория
Генуя
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
15СербиязщАлекса Терзич
10ИталияпзГаэтано Кастровилли
34МароккопзСофьян Амрабат
72ЧехияпзАнтонин Барак
77ХорватияпзЙосип Брекало
22АргентинанпНиколас Гонсалес
7СербиянпЛука Йович
30ИталияврНикола Равалья
21КолумбиязщДжейсон Мурильо
4ГерманиязщКорай Гюнтер
2АргентиназщБруно Амионе
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
11МароккопзАбдельхамид Сабири
37ФранцияпзМехди Лери
23ИталиянпМаноло Габбьядини
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
СербияДеян Станкович
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан32 16 9 7 52-38 57 59.4
5
Лига Европы
Рома32 17 6 9 44-30 57 59.4
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта32 16 7 9 53-37 55 57.3
7 Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Монца32 12 8 12 40-43 44 45.8
10 Удинезе32 10 12 10 42-40 42 43.8
11 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
12 Торино32 11 9 12 33-38 42 43.8
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче32 7 10 15 27-38 31 32.3
17 Специя32 5 12 15 26-51 27 28.1
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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