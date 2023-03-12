Фиорентина - Сампдория 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сампдория, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сампдория
Генуя
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|15
|зщ
|Алекса Терзич
|10
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|72
|пз
|Антонин Барак
|77
|пз
|Йосип Брекало
|22
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Лука Йович
|30
|вр
|Никола Равалья
|21
|зщ
|Джейсон Мурильо
|4
|зщ
|Корай Гюнтер
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|20
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Томас Ринкон
|11
|пз
|Абдельхамид Сабири
|37
|пз
|Мехди Лери
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Деян Станкович
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|65.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|59.4
| 5
Лига Европы
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|59.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|57.3
|7
|Интер М
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|58.1
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|45.8
|10
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|43.8
|11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|45.2
|12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|43.8
|13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|43.0
|14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|35.5
|15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|34.4
|16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|32.3
|17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|28.1
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|18.3