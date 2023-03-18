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Бавария - Герта 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Бавария
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Герта, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Герта
Берлин
27ШвейцарияврЯн Зоммер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
5ФранциязщБенжамен Павар
4НидерландызщМаттейс де Лигт
22ПортугалиязщЖоау Канселу
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
11ФранциянпКингсли Коман
17СенегалнпСадио Мане
1ДанияврОливер Кристенсен
2СловакиязщПетер Пекарик
3УругвайзщАгустин Рохель
5ХорватиязщФилип Уремович
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
17ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзЛука Тусар
6ТурцияпзТолга Джигерджи
10НидерландыпзЖан-Поль Бутьюс
14БельгиянпДоди Лукебакио
24ГерманиянпЙессик Нганкам
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

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