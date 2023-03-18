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Вольфсбург - Майнц 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
30 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Вольфсбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
1БельгияврКоэн Кастельс
3БельгиязщСебастиан Борнау
4ФранциязщМаксанс Лакруа
8ФранциязщНиколя Козза
20ГерманияпзРидле Баку
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
22ГерманияпзФеликс Нмеча
39АвстрияпзПатрик Виммер
16ПольшапзЯкуб Каминьский
23ДаниянпЙонас Винд
27ГерманияврРобин Центнер
16ГерманиязщШтефан Белл
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
30ШвейцарияпзСильван Видмер
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
6ГерманияпзАнтон Стах
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
2
Лига чемпионов
Бавария29 17 8 4 79-33 59 67.8
3
Лига чемпионов
Унион30 16 8 6 44-31 56 62.2
4
Лига чемпионов
Фрайбург30 16 8 6 46-37 56 62.2
5
Лига Европы
РБ Лейпциг30 16 6 8 54-37 54 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер30 14 6 10 53-41 48 53.3
7 Майнц29 12 9 8 49-40 45 51.7
8 Вольфсбург29 11 10 8 51-37 43 49.4
9 Айнтрахт Ф30 11 10 9 50-46 43 47.8
10 Боруссия М30 9 9 12 44-48 36 40.0
11 Кёльн30 8 11 11 40-48 35 38.9
12 Вердер30 10 5 15 48-58 35 38.9
13 Аугсбург30 8 7 15 39-55 31 34.4
14 Хоффенхайм30 8 5 17 39-51 29 32.2
15 Штутгарт30 6 10 14 38-52 28 31.1
16 Бохум30 8 4 18 33-67 28 31.1
17
Зона вылета
Шальке-0430 6 9 15 28-57 27 30.0
18
Зона вылета
Герта29 5 7 17 35-59 22 25.3

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