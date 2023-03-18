Вольфсбург - Майнц 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
30 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|8
|зщ
|Николя Козза
|20
|пз
|Ридле Баку
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|39
|пз
|Патрик Виммер
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|23
|нп
|Йонас Винд
|27
|вр
|Робин Центнер
|16
|зщ
|Штефан Белл
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|20
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|30
|пз
|Сильван Видмер
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|6
|пз
|Антон Стах
|9
|нп
|Карим Онисиво
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Бо Свенссон
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|67.8
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|53.3
|7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|51.7
|8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|49.4
|9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|47.8
|10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|40.0
|11
|Кёльн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|38.9
|12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|38.9
|13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|34.4
|14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|32.2
|15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|31.1
|16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
|25.3