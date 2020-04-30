Порту - Боавишта 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Боавишта, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Арманду Пети
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|30
|25
|2
|3
|71-17
|77
|85.6
|2
|Брага
|30
|23
|2
|5
|66-25
|71
|78.9
|3
|Порту
|29
|22
|4
|3
|62-19
|70
|80.5
|4
|Спортинг
|29
|19
|4
|6
|59-27
|61
|70.1
|5
|Арока
|30
|13
|9
|8
|33-34
|48
|53.3
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|13
|5
|12
|29-36
|44
|48.9
|7
|Фамаликан
|29
|13
|3
|13
|33-37
|42
|48.3
|8
|Шавиш
|30
|10
|10
|10
|30-34
|40
|44.4
|9
|Визела
|30
|11
|6
|13
|33-32
|39
|43.3
|10
|Каза Пия
|30
|11
|6
|13
|27-34
|39
|43.3
|11
|Риу Аве
|30
|10
|8
|12
|31-35
|38
|42.2
|12
|Боавишта
|29
|10
|7
|12
|36-48
|37
|42.5
|13
|Портимоненсе
|30
|10
|3
|17
|23-39
|33
|36.7
|14
|Жил Висенте
|30
|8
|7
|15
|26-36
|31
|34.4
|15
|Эшторил
|29
|7
|4
|18
|23-45
|25
|28.7
|16
|Маритиму
|30
|6
|4
|20
|27-56
|22
|24.4
|17
|Пасуш де Феррейра
|30
|5
|5
|20
|23-52
|20
|22.2
|18
|Санта-Клара
|29
|3
|7
|19
|19-45
|16
|18.4