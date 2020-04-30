Шахтёр С - Минск 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
30 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Минск, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Минск
Минск
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|6
|5
|0
|1
|14-4
|15
|83.3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|86.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|6
|3
|2
|1
|10-7
|11
|61.1
|4
|Шахтёр С
|4
|3
|1
|0
|8-3
|10
|83.3
|5
|Неман
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|66.7
|6
|Ислочь
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|60.0
|7
|Слуцк
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|38.9
|8
|Славия-Мозырь
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|38.9
|9
|Минск
|5
|1
|3
|1
|5-4
|6
|40.0
|10
|Сморгонь
|6
|2
|0
|4
|6-14
|6
|33.3
|11
|Нафтан
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|33.3
|12
|Энергетик-БГУ
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|26.7
|13
|Гомель
|4
|0
|3
|1
|5-7
|3
|25.0
|14
|Белшина
|5
|0
|2
|3
|2-6
|2
|13.3
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|5
|0
|0
|5
|1-9
|0
|0.0