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Шахтёр С - Минск 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
30 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Шахтёр С
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Минск, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Минск
Минск
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн6 5 0 1 14-4 15 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ5 4 1 0 6-2 13 86.7
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ6 3 2 1 10-7 11 61.1
4 Шахтёр С4 3 1 0 8-3 10 83.3
5 Неман5 3 1 1 7-4 10 66.7
6 Ислочь5 3 0 2 10-5 9 60.0
7 Слуцк6 2 1 3 8-9 7 38.9
8 Славия-Мозырь6 2 1 3 6-7 7 38.9
9 Минск5 1 3 1 5-4 6 40.0
10 Сморгонь6 2 0 4 6-14 6 33.3
11 Нафтан5 1 2 2 4-6 5 33.3
12 Энергетик-БГУ5 1 1 3 3-8 4 26.7
13 Гомель4 0 3 1 5-7 3 25.0
14 Белшина5 0 2 3 2-6 2 13.3
15
Зона вылета
Динамо-Брест5 0 0 5 1-9 0 0.0

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