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Аякс - ПСВ Эйндховен 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, Финал
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Аякс
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, Финал, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
НидерландыАльфред Шрёдер
НидерландыДжон Хейтинга
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Эйндховен
Виллем II
1 : 0
ГВВВ
Ден Босх
1 : 3
Конинклейке
Телстар
0 : 1
Рейнсбургсе Бойз
Де Графсхап
1 : 3
Урк
Стапхорст
2 : 0
Харкемасе Бойз
Волендам
1 : 5
ХСВ Хук
Херенвен
2 : 4 ДВ
Эксельсиор '31
АДО Ден Хааг
2 : 3
Алмере Сити
Осс
2 : 0
Рода
Хераклес
2 : 2 6 : 7
Дордрехт
Гронинген
0 : 3
Де Трефферс
Валвейк
2 : 0
Рейнвогелс
Камбюр
0 : 3
Эксельсиор
МВВ Маастрихт
5 : 1
АДО Ден Хааг
Эммен
1 : 2 ДВ
УСВ Херкулес
НАК Бреда
0 : 1
Козаккен Бойз
Витесс
2 : 2 5 : 4
Гоу Эхед Иглс
Хелмонд Спорт
3 : 1
Спакенбург
ТЕК
2 : 1
НЕК Неймеген
Фортуна
3 : 2
Спортлуст'46
Утрехт
0 : 3
Катвейк
ДВС '33
2 : 1
Донген
ВВВ-Венло
1 : 2
Остзан
Спарта
1 : 3
РКАВ Волендам
Квик
2 : 4
ДЭМ
Блау Гел '38
1 : 4
Харденберг
ПЕК Зволле
0 : 1
1/16 финала
Метка
A01
 Твенте
Телстар
3 : 1
A02
 НАК Бреда
Эйндховен
2 : 1 ДВ
A03
 Козаккен Бойз
АДО Ден Хааг
1 : 3
A04
 Квик
Де Графсхап
1 : 4
A05
 Спарта
ПСВ Эйндховен
1 : 2
A06
 Эксельсиор
АЗ Алкмар
1 : 4
A07
 Алмере Сити
НЕК Неймеген
0 : 4
A08
 Де Трефферс
Камбюр
1 : 0
A09
 Херенвен
Волендам
2 : 0
A10
 ВВВ-Венло
Эммен
2 : 3
A11
 Ден Босх
Аякс
0 : 2
A12
 Хераклес
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
A13
 Урк
Катвейк
0 : 3
A14
 Блау Гел '38
Утрехт
1 : 3
A15
 Гронинген
Спакенбург
2 : 3
A16
 Фейеноорд
ПЕК Зволле
3 : 1
1/8 финала
Метка
B01
 АЗ Алкмар
Утрехт
1 : 2 ДВ
B02
 Де Графсхап
Де Трефферс
3 : 0
B03
 НАК Бреда
Херенвен
1 : 2
B04
 ПСВ Эйндховен
Эммен
3 : 1
B05
 Спакенбург
Катвейк
1 : 1 4 : 1
B06
 Фейеноорд
НЕК Неймеген
4 : 4 5 : 3
B07
 Твенте
Аякс
0 : 1
B08
 АДО Ден Хааг
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
1/4 финала
Метка
QF1
 Утрехт
Спакенбург
1 : 4
QF2
 Херенвен
Фейеноорд
0 : 1
QF3
 ПСВ Эйндховен
АДО Ден Хааг
3 : 1
QF4
 Де Графсхап
Аякс
0 : 3
1/2 финала
Метка
SF1
 Спакенбург
ПСВ Эйндховен
1 : 2
SF2
 Фейеноорд
Аякс
1 : 2
Финал
Метка
F
 Аякс
ПСВ Эйндховен
30.04

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