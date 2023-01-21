Рейнджерс - Селтик 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
30 Апреля 2023 года в 15:30 (+03:00). Кубок Шотландии, 1/2 финала
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A04
| Селтик
Гринок Мортон
|5 : 0
A01
| Арброт
Мазервелл
|0 : 2
A02
| Аллоа Атлетик
Фалкирк
|1 : 2
A05
| Гамильтон Академикал
Росс Каунти
|0 : 0 5 : 3
A06
| Данди Юнайтед
Стирлинг Юнивёрсити
|3 : 0
A11
| Килмарнок
Дамбартон
|1 : 0
A13
| Стенхаусмюир
Ливингстон
|1 : 3
A14
| Сент-Миррен
Данди
|0 : 0 3 : 0
A16
| Партик Тисл
Данфермлайн
|1 : 1 4 : 2
A15
| Сент-Джонстон
Рейнджерс
|0 : 1
A12
| Хайберниан
Хартс
|0 : 3
A08
| Дарвел
Абердин
|1 : 0
A07
| Элгин Сити
Драмчепел Юнайтед
|2 : 1
A09
| Линлитгоу Роуз
Рэйт Роверс
|0 : 2
A03
| Ков Рейнджерс
Эйр Юнайтед
|0 : 3
A10
| Инвернесс Каледониан
Куинз Парк
|0 : 2
1/8 финала
|Метка
B01
| Гамильтон Академикал
Хартс
|0 : 2
B02
| Эйр Юнайтед
Элгин Сити
|4 : 1 ДВ
B03
| Данди Юнайтед
Килмарнок
|0 : 1
B04
| Рэйт Роверс
Мазервелл
|3 : 1
B05
| Ливингстон
Инвернесс Каледониан
|0 : 3
B06
| Селтик
Сент-Миррен
|5 : 1
B07
| Рейнджерс
Партик Тисл
|3 : 2
B08
| Дарвел
Фалкирк
|1 : 5
1/4 финала
|Метка
QF1
| Инвернесс Каледониан
Килмарнок
|2 : 1
QF2
| Хартс
Селтик
|0 : 3
QF3
| Рейнджерс
Рэйт Роверс
|3 : 0
QF4
| Фалкирк
Эйр Юнайтед
|2 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Фалкирк
Инвернесс Каледониан
|0 : 3
SF1
| Рейнджерс
Селтик
|30.04