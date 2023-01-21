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Рейнджерс - Селтик 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
30 Апреля 2023 года в 15:30 (+03:00). Кубок Шотландии, 1/2 финала
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Рейнджерс
Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 30 Апреля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
АнглияМайкл Бил
АвстралияАнгелос Постекоглу
История личных встреч
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка
A04
 Селтик
Гринок Мортон
5 : 0
A01
 Арброт
Мазервелл
0 : 2
A02
 Аллоа Атлетик
Фалкирк
1 : 2
A05
 Гамильтон Академикал
Росс Каунти
0 : 0 5 : 3
A06
 Данди Юнайтед
Стирлинг Юнивёрсити
3 : 0
A11
 Килмарнок
Дамбартон
1 : 0
A13
 Стенхаусмюир
Ливингстон
1 : 3
A14
 Сент-Миррен
Данди
0 : 0 3 : 0
A16
 Партик Тисл
Данфермлайн
1 : 1 4 : 2
A15
 Сент-Джонстон
Рейнджерс
0 : 1
A12
 Хайберниан
Хартс
0 : 3
A08
 Дарвел
Абердин
1 : 0
A07
 Элгин Сити
Драмчепел Юнайтед
2 : 1
A09
 Линлитгоу Роуз
Рэйт Роверс
0 : 2
A03
 Ков Рейнджерс
Эйр Юнайтед
0 : 3
A10
 Инвернесс Каледониан
Куинз Парк
0 : 2
1/8 финала
Метка
B01
 Гамильтон Академикал
Хартс
0 : 2
B02
 Эйр Юнайтед
Элгин Сити
4 : 1 ДВ
B03
 Данди Юнайтед
Килмарнок
0 : 1
B04
 Рэйт Роверс
Мазервелл
3 : 1
B05
 Ливингстон
Инвернесс Каледониан
0 : 3
B06
 Селтик
Сент-Миррен
5 : 1
B07
 Рейнджерс
Партик Тисл
3 : 2
B08
 Дарвел
Фалкирк
1 : 5
1/4 финала
Метка
QF1
 Инвернесс Каледониан
Килмарнок
2 : 1
QF2
 Хартс
Селтик
0 : 3
QF3
 Рейнджерс
Рэйт Роверс
3 : 0
QF4
 Фалкирк
Эйр Юнайтед
2 : 1
1/2 финала
Метка
SF2
 Фалкирк
Инвернесс Каледониан
0 : 3
SF1
 Рейнджерс
Селтик
30.04

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