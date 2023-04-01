Лестер Сити - Эвертон 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Эвертон, которое состоится 01 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Эвертон
Ливерпуль
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Ваут Фас
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|16
|зщ
|Виктор Кристансен
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|42
|пз
|Бубакари Сумаре
|26
|пз
|Деннис Прат
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|пз
|Харви Барнс
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|5
|зщ
|Майкл Кин
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Дин Смит
|Шон Дайч
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|79.2
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|75.8
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|65.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|56.6
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|55.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|45.5
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|40.6
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|34.3
|16
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|29.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|28.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5