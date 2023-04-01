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Лестер Сити - Эвертон 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Лестер Сити
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Эвертон, которое состоится 01 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Эвертон
Ливерпуль
31ДанияврДаниэль Иверсен
27БельгиязщТимоти Кастань
3БельгиязщВаут Фас
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
16ДаниязщВиктор Кристансен
8БельгияпзЮри Тилеманс
42ФранцияпзБубакари Сумаре
26БельгияпзДеннис Прат
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
7АнглияпзХарви Барнс
9АнглиянпДжейми Варди
1АнглияврДжордан Пикфорд
23ИрландиязщШеймус Коулман
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзАмаду Онана
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
АнглияДин Смит
АнглияШон Дайч
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити32 24 4 4 84-30 76 79.2
2
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед32 19 6 7 49-39 63 65.6
5
Лига Европы
Ливерпуль33 16 8 9 65-42 56 56.6
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
7 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм33 13 6 14 45-45 45 45.5
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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