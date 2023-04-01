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Мальорка - Атлетик 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
01 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Мальорка
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 01 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
11ИспанияпзМану Морланес
4ИспанияпзИньиго Руис
14ИспанияпзДани Родригес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
6ИспанияпзМикель Весга
23ИспанияпзАндер Эррера
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
15 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
16 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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