Мальорка - Атлетик 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
01 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 01 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Хауме Коста
|11
|пз
|Ману Морланес
|4
|пз
|Иньиго Руис
|14
|пз
|Дани Родригес
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|6
|пз
|Микель Весга
|23
|пз
|Андер Эррера
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Тони Амор
|Хавьер Агирре
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|82.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|70.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|60.4
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|51.0
|7
|Атлетик Б
|31
|13
|7
|11
|42-31
|46
|49.5
|8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|45.8
|9
|Райо Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|44.8
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|44.1
|12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|40.6
|14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|36.5
|15
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|37.6
|16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|34.4
|17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|34.4
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|32.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|32.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|16.7