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Севилья - Жирона 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
01 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Севилья
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 01 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Жирона
Жирона
1СербияврМарко Дмитрович
2АргентиназщГонсало Монтьель
22ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
18СенегалпзПап Гуй
20Бразилияпз Фернандо
21ИспанияпзОливер Торрес
7Испаниянп Сусо
25ИспаниянпБрайан Хиль
12ИспаниянпРафаэль Мир
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
22УругвайзщСантьяго Буэно
15Испаниязщ Хуанпе
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
11Испаниязщ Валери
23ИспанияпзИван Мартин
18ИспанияпзОриоль Ромеу
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона32 25 4 3 59-11 79 82.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид32 21 5 6 69-30 68 70.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал32 16 5 11 46-33 53 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис32 14 7 11 39-37 49 51.0
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано32 11 10 11 38-41 43 44.8
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта32 10 9 13 38-45 39 40.6
14 Кадис32 8 11 13 25-44 35 36.5
15 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
16 Альмерия32 9 6 17 40-57 33 34.4
17 Валенсия32 9 6 17 35-39 33 34.4
18
Зона вылета
Эспаньол32 7 10 15 38-53 31 32.3
19
Зона вылета
Хетафе32 7 10 15 29-42 31 32.3
20
Зона вылета
Эльче32 3 7 22 24-62 16 16.7

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