Арсенал - Челси 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
02 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 02 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|16
|зщ
|Роб Холдинг
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|12
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|7
|пз
|Н'Голо Канте
|15
|пз
|Михаил Мудрик
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Микель Артета
|Фрэнк Лэмпард (и.о.)
|Арно Михельс
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Сердце и диспетчер команды — это не шутка. Ведь Мудрик в числе лучших ассистентов клуба в сезоне-2022/2023!Материалы по теме Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|79.2
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|75.8
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|65.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|56.6
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|52.9
|7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|52.9
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|55.9
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|49.0
|10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|45.5
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|39.2
|12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|40.6
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|38.2
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|36.3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|34.3
|16
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|29.4
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|29.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|28.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5