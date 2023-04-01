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Арсенал - Челси 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
02 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Арсенал
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 02 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
16АнглиязщРоб Холдинг
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
1ИспанияврКепа Аррисабалага
33ФранциязщУэсли Фофана
6БразилиязщТьяго Силва
14АнглиязщТрево Чалоба
21АнглиязщБен Чилуэлл
12АнглияпзРубен Лофтус-Чик
5АргентинапзЭнцо Фернандес
8ХорватияпзМатео Ковачич
7ФранцияпзН'Голо Канте
15УкраинапзМихаил Мудрик
17АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ГерманияАрно Михельс
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Сердце и диспетчер команды — это не шутка. Ведь Мудрик в числе лучших ассистентов клуба в сезоне-2022/2023!Материалы по теме Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити32 24 4 4 84-30 76 79.2
2
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед32 19 6 7 49-39 63 65.6
5
Лига Европы
Ливерпуль33 16 8 9 65-42 56 56.6
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур34 16 6 12 63-57 54 52.9
7 Астон Вилла34 16 6 12 46-42 54 52.9
8 Брайтон энд Хоув Альбион31 15 7 9 61-40 52 55.9
9 Брентфорд34 12 14 8 52-44 50 49.0
10 Фулхэм33 13 6 14 45-45 45 45.5
11 Кристал Пэлас34 10 10 14 35-45 40 39.2
12 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
13 Борнмут34 11 6 17 36-64 39 38.2
14 Вулверхэмптон34 10 7 17 29-50 37 36.3
15 Вест Хэм Юнайтед33 9 7 17 37-47 34 34.3
16 Лидс Юнайтед34 7 9 18 43-67 30 29.4
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон33 6 10 17 25-50 28 28.3
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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